Шаронов Никита Федосеев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шаронов Феодосий Егорович
Мать: Прасковья Панкратьева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Никитина
Мать ребёнка: Мария Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Козьмина
Смерть
Неизвестно