Шаронов Никита Федосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронов Никита Федосеев

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шаронов Феодосий Егорович

Мать: Прасковья Панкратьева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Никитина

Мать ребёнка: Мария Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Козьмина

Смерть
Неизвестно
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