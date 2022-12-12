Королева (Артохина) Татьяна Терентьева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти15.08.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Марфа Дементьевна
Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев
Рождение ребёнка
1902
Сын: Королев Алексей Дементиев
Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев
Рождение ребёнка
24.01.1908
Сын: Королев Григорий Дементьевич
Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев
Рождение ребёнка
24.05.1909
Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев
Рождение ребёнка
03.06.1910
Дочь: Мария Дементьевна
Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев
село Зуево, Богородицкий уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1911
Сын: Королев Дмитрий Дементьевич
Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1913
Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1914
Причина смерти: Болезнь