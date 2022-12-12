Королева (Артохина) Татьяна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Артохина) Татьяна Терентьева

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

15.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Марфа Дементьевна

Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Королев Алексей Дементиев

Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.01.1908

Сын: Королев Григорий Дементьевич

Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Королев Егор Дементьевич

Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.06.1910

Дочь: Мария Дементьевна

Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев

село Зуево, Богородицкий уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.10.1911

Сын: Королев Дмитрий Дементьевич

Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1913

Сын: Королев Петр Дементьевич

Отец ребёнка: Королев Дементий Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Дементий Авдеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.08.1914
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Болезнь
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