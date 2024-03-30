Клюкина (Горшкова) Настасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Горшкова) Настасья Николаевна

Место рождения

Туманова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Горшков Николай

Мать: не указана

Туманова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1911

Сын: Клюкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин Василий Петрович

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Клюкин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин Василий Петрович

д. Хлызова Шадринский уезд Иванищевская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свинина Галина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Пермская губерния Шадринский уезд деревня Хлызова
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