Клюкина (Горшкова) Настасья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Горшков Николай
Рождение ребёнка
24.11.1911
Сын: Клюкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин Василий Петрович
Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Клюкин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин Василий Петрович
д. Хлызова Шадринский уезд Иванищевская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свинина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюкина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно
Пермская губерния Шадринский уезд деревня Хлызова