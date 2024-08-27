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Кладько Максим Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кладько Юлиан Максимович

Мать ребёнка: Кладько Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна

Мать ребёнка: Кладько Ефросинья Алексеевна

Погарщина, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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