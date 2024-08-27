Кладько Максим Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кладько Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна
Мать ребёнка: Кладько Ефросинья Алексеевна
Погарщина, Полтавська область
Смерть
Неизвестно