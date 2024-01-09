Евтропова (Егорова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтропова (Егорова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Авдеевка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.

Дочь: Минакова (Евтропиева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Авдеевка, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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