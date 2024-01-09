Евтропова (Егорова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.
Дочь: Минакова (Евтропиева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно