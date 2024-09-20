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Елизавета Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1712 и 1719

Муж: Федор Михайлович

Давыдково, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Давыдково, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90  112 об лист. Деревня Давыдково. Федор Михайлович, 23 года, и его жена Елизавета Елизаровна, 23 года, бездетные. Брат Федора, Иван, 19 лет и его жена Кристина Саввична, 20 лет, бездетны... Показать все
Смерть
После 1724
Давыдково, Шуйский район, Северный край

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