Неверов Михаил
Место рожденияс.Нижний Гумбет Оренбургской области
Дата рождения14.11.1900
Дата смерти03.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1900
Отец: Неверов Иван
Мать: Неверова Акулина
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
11.01.1926
Дочь: Андреева Александра
Мать ребёнка: Неверова Анастасия
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
27.04.1927
Сын: Неверов Иван
Мать ребёнка: Неверова Анастасия
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
04.11.1931
Сын: Неверов Семён
Мать ребёнка: Неверова Анастасия
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
01.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неверова Анастасия
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неверова Анастасия
Смерть
03.12.1971
р п Маячный БашАССР
Похороны
Неизвестно
с Маячный Республика Башкортостан