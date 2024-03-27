Неверов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверов Михаил

Место рождения

с.Нижний Гумбет Оренбургской области

Дата рождения

14.11.1900

Дата смерти

03.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1900

Отец: Неверов Иван

Мать: Неверова Акулина

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
11.01.1926

Дочь: Андреева Александра

Мать ребёнка: Неверова Анастасия

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Неверов Иван

Мать ребёнка: Неверова Анастасия

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
04.11.1931

Сын: Неверов Семён

Мать ребёнка: Неверова Анастасия

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
01.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неверова Анастасия

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неверова Анастасия

Смерть
03.12.1971
р п Маячный БашАССР
Похороны
Неизвестно
с Маячный Республика Башкортостан
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