Ирина Мартиниановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Хрисанф Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Агафия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
30.10.1735
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
30.10.1735
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно