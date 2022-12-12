Ирина Мартиниановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Мартиниановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Никифор Никифорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Никифор Никифорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Хрисанф Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Никифорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Агафия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Никифорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Никифорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1735

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Никифорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1735

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Никифорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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