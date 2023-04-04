Петр Peysakh
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жовинская) Даша
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Хаим (Лёня) Lyonya
Мать ребёнка: (Жовинская) Даша
Рождение ребёнка
1902
Сын: Григорий Grigoriy
Мать ребёнка: (Жовинская) Даша
Смерть
Неизвестно