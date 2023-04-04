Петр Peysakh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Peysakh

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жовинская) Даша

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Хаим (Лёня) Lyonya

Мать ребёнка: (Жовинская) Даша

Рождение ребёнка
1902

Сын: Григорий Grigoriy

Мать ребёнка: (Жовинская) Даша

Смерть
Неизвестно

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