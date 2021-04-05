Фатеев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеев Сергей Николаевич

Место рождения

Запрудное, Алушта, Республика Крым

Дата рождения

22.11.1949

Дата смерти

05.04.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Запрудное, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.05.1973

Дочь: Фатеева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Фатеева Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
04.06.1978

Сын: Фатеев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Фатеева Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1987

Сын: Фатеев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Фатеева Раиса Николаевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
05.04.2021
Партенит, Алушта, Республика Крым
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