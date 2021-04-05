Фатеев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1949
Дата смерти05.04.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1949
Рождение ребёнка
28.05.1973
Дочь: Фатеева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Фатеева Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
04.06.1978
Мать ребёнка: Фатеева Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1987
Мать ребёнка: Фатеева Раиса Николаевна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
05.04.2021
Партенит, Алушта, Республика Крым