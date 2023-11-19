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Попова Александра Степановна

Место рождения

Харьковская обл. Чугуевский р-он, с. Пятницкое

Дата рождения

17.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926

Отец: Попов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалов Василий Степанович

Рождение ребёнка
21.10.1959

Сын: Ковалов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Ковалов Василий Степанович

Рождение ребёнка
28.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалов Василий Степанович

Смерть
Неизвестно

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