Попова Александра Степановна
Место рожденияХарьковская обл. Чугуевский р-он, с. Пятницкое
Дата рождения17.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1926
Отец: Попов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1959
Сын: Ковалов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Ковалов Василий Степанович
Рождение ребёнка
28.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалов Василий Степанович
Смерть
Неизвестно