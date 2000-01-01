Вершинина Агафья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Агафья Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1872

Дочь: Евфросинья Лаврентьева

Отец ребёнка: Вершинин Лаврентий Матвеевич

Бочиха
Рождение ребёнка
1883

Сын: Вершинин Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Лаврентий Матвеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Аксинья Лаврентьева

Отец ребёнка: Вершинин Лаврентий Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Вершинин Лаврентий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Лаврентий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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