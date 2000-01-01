Вершинина Агафья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1872
Дочь: Евфросинья Лаврентьева
Отец ребёнка: Вершинин Лаврентий Матвеевич
Бочиха
Рождение ребёнка
1883
Сын: Вершинин Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Вершинин Лаврентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Аксинья Лаврентьева
Отец ребёнка: Вершинин Лаврентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Вершинин Лаврентий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно