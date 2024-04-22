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Екатерина Максимова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Около 1812 г.р.

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Максим Герасимов (Ич)

Мать: Прасковья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антипов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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