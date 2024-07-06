Русинова Русина (Сонина) Анна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова Русина (Сонина) Анна Мироновна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Сонин Мирон Васильевич

Мать: Сонина Елена Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.07.1845 ст.

Дочь: Русинова Русина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.62об-63 Отец - отставной солдат из г. Лебедяни Николай Ермолаевич Русинов (Русин в другом месте). Восприемники из Грязновки Автоном Миронович Сонин ( около 36 лет, пр.1809... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1848 ст.

Дочь: Русинова Русина Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.125об-126 Восприемники Автомон Миронович Сонин и Варвара Акимовна Сонина
Восприемник
21.07.1848 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.125об-126 родился Илья у Леншина
Смерть
Неизвестно

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