Русинова Русина (Сонина) Анна Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Сонин Мирон Васильевич
Мать: Сонина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1845 ст.
Дочь: Русинова Русина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: не указан
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.62об-63 Отец - отставной солдат из г. Лебедяни Николай Ермолаевич Русинов (Русин в другом месте). Восприемники из Грязновки Автоном Миронович Сонин ( около 36 лет, пр.1809... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1848 ст.
Дочь: Русинова Русина Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.125об-126 Восприемники Автомон Миронович Сонин и Варвара Акимовна Сонина
Восприемник
21.07.1848 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.125об-126 родился Илья у Леншина
Смерть
Неизвестно