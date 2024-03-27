Покрепа (Кузьмина) Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.10.1912
Дата смерти20.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1912
Отец: не указан
Мать: Кузьмина Евдокия
Рождение ребёнка
23.03.1933
Рождение ребёнка
28.05.1936
Рождение ребёнка
07.10.1938
Рождение ребёнка
05.12.1952
Смерть
20.08.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно