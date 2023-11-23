Екатерина Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Иосиф Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Иван Иванович (1768 - ?) Родился в семье пономаря села Закедья Ростовского уезда Ивана Алексеевича. В 1785 определен в пономаря в то же село. В 1788 за непосвящением в стихарь взят на военную службу, ... Показать все
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Смерть
1785

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