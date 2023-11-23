Екатерина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Иосиф Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Иван Иванович (1768 - ?) Родился в семье пономаря села Закедья Ростовского уезда Ивана Алексеевича. В 1785 определен в пономаря в то же село. В 1788 за непосвящением в стихарь взят на военную службу, ... Показать все
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
1785