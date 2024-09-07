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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потылицин) Надежда
Отец ребёнка: Потылицин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потылицин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потылицин Анатолий
Отец ребёнка: Потылицин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Потылицин) Галина
Отец ребёнка: Потылицин Александр