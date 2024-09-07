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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потылицин) Надежда

Отец ребёнка: Потылицин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потылицин Анатолий

Отец ребёнка: Потылицин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Потылицин) Галина

Отец ребёнка: Потылицин Александр

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