Корнюшкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнюшкин Николай Тихонович
Отец ребёнка: Корнюшкин Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнюшкина Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Корнюшкин Тихон
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Сафонова Галина Тихоновна
Отец ребёнка: Корнюшкин Тихон
Смерть
Неизвестно