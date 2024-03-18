Суворова (Громова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Громова) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

01.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1950

Отец: Громов Григорий Фролович

Мать: (Синицына) Александра

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Место жительства
Неизвестно
Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
1974

Муж: Суворов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
18.08.1974

Дочь: (Суворова) Полина Владимировна

Отец ребёнка: Суворов Владимир Николаевич

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.12.1986

Дочь: (Суворова) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Суворов Владимир Николаевич

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Похороны
06.12.2005
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Похороны Черепанова Владимира Андреевича. Попрощаться пришло очень много народу. Был мороз за 35 и ниже.

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