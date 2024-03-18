Суворова (Громова) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1950
Отец: Громов Григорий Фролович
Мать: (Синицына) Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
18.08.1974
Дочь: (Суворова) Полина Владимировна
Отец ребёнка: Суворов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1986
Дочь: (Суворова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Суворов Владимир Николаевич
Похороны
06.12.2005
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Похороны Черепанова Владимира Андреевича. Попрощаться пришло очень много народу. Был мороз за 35 и ниже.