Андреев Фрол Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Андреев Яков Семенович
Мать: Андреева Мавра
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андреев (подкидыш) Тарас Никитич
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея Фроловна
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Ефросинья
Смерть
Неизвестно