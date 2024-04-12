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Андреев Фрол Яковлевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Андреев Яков Семенович

Мать: Андреева Мавра

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Андреев Роман Фролович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Андреев (подкидыш) Тарас Никитич

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Андреев Федор Фролович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея Фроловна

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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