Лезин Иван Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лезин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лезин Алексей

Мать: Лезина (Камандина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лезина (Гаранова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лезин Игорь Иванович

Мать ребёнка: Лезина (Гаранова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1961

Сын: Лезин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лезина (Гаранова) Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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