Лезин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лезин Алексей
Мать: Лезина (Камандина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лезин Игорь Иванович
Мать ребёнка: Лезина (Гаранова) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1961
Мать ребёнка: Лезина (Гаранова) Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно