(Zimmerhaklova) Jrina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Zimmerhaklova) Jrina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Zimmerhakl Bedrich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bohumil

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Eugenia

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jiri

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Jan

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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