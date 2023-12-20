Будина Анна Фаддиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: (Будина) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Будин Василий Романович
Рождение ребёнка
1879 ст.
Отец ребёнка: Будин Василий Романович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Будина) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Будин Василий Романович
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Будин Василий Романович
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Будин Василий Романович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Отец ребёнка: Будин Василий Романович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Будина) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Будин Василий Романович
Смерть
Неизвестно