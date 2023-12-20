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Будина Анна Фаддиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будин Василий Романович

Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: (Будина) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Будин Василий Романович

Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Будин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Будин Василий Романович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Будина) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Будин Василий Романович

Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Будин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Будин Василий Романович

Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Будин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Будин Василий Романович

Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Будин Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Будин Василий Романович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Будина) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Будин Василий Романович

Смерть
Неизвестно

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