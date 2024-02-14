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Мухамтамир Мухаметфаизов
Мухамтамир Мухаметфаизов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Пол
Мужской
Отец
Мухаметфаиз Ибатулла Улы
1813 г.р.
Мать
Завадалгаян Вали Кызы
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Мухаметфаиз Ибатулла Улы
Мать:
Завадалгаян Вали Кызы
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