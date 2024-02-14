Мухамтамир Мухаметфаизов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамтамир Мухаметфаизов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Мухаметфаиз Ибатулла Улы

Мать: Завадалгаян Вали Кызы

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