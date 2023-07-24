Матвеев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Матвеев Евгений

Мать: Иулиана

Смерть
Неизвестно
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