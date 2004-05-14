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Ключников Лаврентий Егорович

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Место рождения

Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с/з Н.-Девицкий

Дата рождения

05.09.1911

Дата смерти

14.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с/з Н.-Девицкий
Родился в крестьянской семье.
Рождение ребёнка
1936

Сын: Ключников Виктор

Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
15.08.1938

Дочь: Манаенкова Клавдия

Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ключников Иван

Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
1943

Сын: Ключников Анатолий

Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Зюзьгина Лидия

Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична

Россия
Рождение ребёнка
1953

Сын: Ключников Василий

Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничество
Образование
Неизвестно
4 класса
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключникова Матрена Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.2004
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
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