Ключников Лаврентий Егорович
Место рожденияВоронежская обл., Нижнедевицкий район, с/з Н.-Девицкий
Дата рождения05.09.1911
Дата смерти14.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с/з Н.-Девицкий
Родился в крестьянской семье.
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ключников Виктор
Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична
Россия
Рождение ребёнка
15.08.1938
Дочь: Манаенкова Клавдия
Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична
Россия
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ключников Иван
Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична
Россия
Рождение ребёнка
1943
Сын: Ключников Анатолий
Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична
Россия
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Зюзьгина Лидия
Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична
Россия
Рождение ребёнка
1953
Сын: Ключников Василий
Мать ребёнка: Ключникова Матрена Кузьминична
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничество
Образование
Неизвестно
4 класса
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.2004
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области