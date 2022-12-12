Мальцев Протолеон Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти11.05.1871 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Мальцев Дементий Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1835 ст.
Сын: Мальцев Александр Протолеонович
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Верхнекокшеньгский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мальцев Феодор Протолеонович
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстрова Мария Протолеоновна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Смерть
11.05.1871 ст.