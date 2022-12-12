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Мальцев Протолеон Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

11.05.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Мальцев Дементий Лукич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1835 ст.

Сын: Мальцев Александр Протолеонович

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Верхнекокшеньгский Погост, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мальцев Феодор Протолеонович

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстрова Мария Протолеоновна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Смерть
11.05.1871 ст.
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