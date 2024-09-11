Митюков Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840
Отец: Митюков Павел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митюкова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1861
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1871
Отец ребёнка: не указан
Род
Рождение ребёнка
31.10.1874
Дочь: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.10.1874
Дочь: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1876
Сын: Митюков Демитрий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1877
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно