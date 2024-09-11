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Митюков Петр Павлович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840

Отец: Митюков Павел

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митюкова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1861

Сын: Митюков Макар Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Митюков Иван Петрович

Отец ребёнка: не указан

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Род
Рождение ребёнка
31.10.1874

Дочь: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Отец ребёнка: не указан

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1874

Дочь: Митрофанова (Митюкова) Прасковья (Пасьука) Петровна

Отец ребёнка: не указан

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Митюков Демитрий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1877

Сын: Митюков Павел Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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