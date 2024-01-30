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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1894 г.р.
1908 г.р.

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Домна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: ?

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