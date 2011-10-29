Шеин Михаил Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеин Михаил Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2011

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2011

Отец: Хасанов Валерий Федорович

Мать: не указана

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