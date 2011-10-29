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Шеин Михаил Валерьевич
Шеин Михаил Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.2011
Пол
Мужской
Отец
Хасанов Валерий Федорович
1961 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2011
Отец:
Хасанов Валерий Федорович
Мать: не указана
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