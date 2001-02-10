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Попова Павла Алексеевна

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Место рождения

д. Безымянное Верховажский район Вологодская область

Дата рождения

16.01.1925

Дата смерти

10.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Безымянное Верховажский район Вологодская область
Рождение ребёнка
11.10.1949

Дочь: Ёлкина Галина Александровна

Отец ребёнка: Елкин Александр Васильевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Ёлкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Елкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.08.1954

Сын: Ёлкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Елкин Александр Васильевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Александр Васильевич

Смерть
10.02.2001
п.г.т. Савинцы Харьковская область Украина
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