Попова Павла Алексеевна
Место рожденияд. Безымянное Верховажский район Вологодская область
Дата рождения16.01.1925
Дата смерти10.02.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925
д. Безымянное Верховажский район Вологодская область
Рождение ребёнка
11.10.1949
Дочь: Ёлкина Галина Александровна
Отец ребёнка: Елкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Ёлкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Елкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1954
Сын: Ёлкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Елкин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2001
п.г.т. Савинцы Харьковская область Украина