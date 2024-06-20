Банных Иван (родоначальник) Около 1630 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Банных Иван (родоначальник)

Место рождения

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Около 1630 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1630 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банных Родоначальница

Рождение ребёнка
1655 ст.

Сын: Банных Семён (Сенка) Иванович

Мать ребёнка: Банных Родоначальница

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1663 ст.

Сын: Банных Лука Иванович

Мать ребёнка: Банных Родоначальница

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1675 ст.

Сын: Банных Михаил Иванович

Мать ребёнка: Банных Родоначальница

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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