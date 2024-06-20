Банных Иван (родоначальник)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1630 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банных Родоначальница
Рождение ребёнка
1655 ст.
Сын: Банных Семён (Сенка) Иванович
Мать ребёнка: Банных Родоначальница
Рождение ребёнка
Около 1663 ст.
Сын: Банных Лука Иванович
Мать ребёнка: Банных Родоначальница
Рождение ребёнка
Около 1675 ст.
Мать ребёнка: Банных Родоначальница
Смерть
Неизвестно