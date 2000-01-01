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(Осинкина) Ирина Титовна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

03.04.1871

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

Между 1827 и 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1871

Отец: Осинкин Тит Титович

Мать: Осинкина Ксения Егоровна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
11.04.1871
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
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