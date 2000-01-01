(Осинкина) Ирина Титовна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения03.04.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1871
Отец: Осинкин Тит Титович
Мать: Осинкина Ксения Егоровна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
11.04.1871
Пророко-Ильинская церковь
Работа или профессия
Неизвестно