Салимгареева Фатиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгареева Фатиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габдулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгареев Шихабетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгареев Нурмухаммад

Отец ребёнка: Салимгареев Шихабетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варисова Гульминнавар

Отец ребёнка: Салимгареев Шихабетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимгареев Шихабетдин

Рождение ребёнка
05.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгареев Шихабетдин

Смерть
Неизвестно

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