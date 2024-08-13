Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенова (Корвякова) Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1874

Отец: Корвяков Григорий Петрович

Мать: Корвякова (Горина) Мария Чурсина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
27.10.1874
Бракосочетание
31.10.1893

Муж: Семиколенов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: (Семиколенова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Семиколенов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Семиколенов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Семиколенов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1899

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Семиколенов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Семиколенов Илларион Андреевич

Отец ребёнка: Семиколенов Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.07.1903

Сын: Семиколенов Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Семиколенов Андрей Григорьевич

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