Митрофанова (Короткова) Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения04.07.1821
Дата смерти07.10.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГА РМ ф.57 оп.1 д. 61 МК Блохино, Смольково, Михайловка, Евлашево 1821
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Данила Федоров
Отец ребёнка: Митрофанов Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Смерть
07.10.1879
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888