Митрофанова (Короткова) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Короткова) Марфа Иванова

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Место рождения

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.07.1821

Дата смерти

07.10.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф.57 оп.1 д. 61 МК Блохино, Смольково, Михайловка, Евлашево 1821
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Данила Федоров

Отец ребёнка: Митрофанов Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Федор Иванов

ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Смерть
07.10.1879
Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
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