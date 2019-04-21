(Chess) Goldie Henrietta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Chess) Goldie Henrietta

Место рождения

Canada

Дата рождения

19.01.1926

Дата смерти

21.04.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bemel David

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bemel David

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bemel David

Место жительства
01.04.1950
Бракосочетание
До 1952

Муж: Bemel David

Место жительства
1952
Смерть
21.04.2019

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