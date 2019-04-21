(Chess) Goldie Henrietta
Место рожденияCanada
Дата рождения19.01.1926
Дата смерти21.04.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1949
Место жительства
01.04.1950
Бракосочетание
До 1952
Муж: Bemel David
Место жительства
1952
Смерть
21.04.2019