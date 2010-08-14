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Смоленский Дмитрий Александрович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

14.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2010

Отец: Смоленский Александр Николаевич

Мать: Князева Ольга Федоровна

Курск, город Курск, Курская область
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