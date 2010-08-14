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Смоленский Дмитрий Александрович
Смоленский Дмитрий Александрович
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Место рождения
Курск
, город Курск, Курская область
Дата рождения
14.08.2010
Пол
Мужской
Отец
Смоленский Александр Николаевич
1979 г.р.
Мать
Князева Ольга Федоровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2010
Отец:
Смоленский Александр Николаевич
Мать:
Князева Ольга Федоровна
Курск
, город Курск, Курская область
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