Ковальчук (Ильина) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Ильина) Любовь Владимировна

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Место рождения

Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1954

Отец: Ильин Владимир Иванович

Мать: Ильина Галина Филипповна

Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
06.07.1974

Муж: Ковальчук Сергей Федорович

Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.11.1977

Дочь: Партина Ульяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область
Рождение ребёнка
06.03.1981

Сын: Ковальчук Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Ковальчук Сергей Федорович

Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область
Рождение ребёнка
06.03.1981

Сын: Ковальчук Федор Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Сергей Федорович

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