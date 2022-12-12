Ковальчук (Ильина) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.06.1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1954
Отец: Ильин Владимир Иванович
Мать: Ильина Галина Филипповна
Бракосочетание
06.07.1974
Рождение ребёнка
11.11.1977
Дочь: Партина Ульяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1981
Сын: Ковальчук Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Ковальчук Сергей Федорович
Рождение ребёнка
06.03.1981
Сын: Ковальчук Федор Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно