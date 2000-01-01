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Ворона Вячеслав Александрович
Ворона Вячеслав Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ворона Александр Александрович
1954 г.р.
Мать
Ворона Любовь Дмитриевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ворона Александр Александрович
Мать:
Ворона Любовь Дмитриевна
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