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Волегов Александр Герасимович

Место рождения

Kamen\' Volegovy

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волегов Николай Александрович

Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волегов Александра Александровна

Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волегов Василий Александрович

Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волегов Иван Александрович

Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Сарафанова (Волегова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна

Смерть
1968

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