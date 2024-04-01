Волегов Александр Герасимович
Место рожденияKamen\' Volegovy
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волегов Николай Александрович
Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волегов Александра Александровна
Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волегов Василий Александрович
Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волегов Иван Александрович
Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Сарафанова (Волегова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Волегова (Ошуркова) Елена Борисовна
Смерть
1968