Киселев Георгий Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Георгий Порфирьевич

Место рождения

Березовский Рядок, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовский Рядок, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Елена Филипповна

Рождение ребёнка
13.09.1912

Дочь: (Киселева) Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Киселева Елена Филипповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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