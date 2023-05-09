Киселев Георгий Порфирьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1912
Дочь: (Киселева) Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Киселева Елена Филипповна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно