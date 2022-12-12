Матрона Никитична
Место рожденияРоссия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаковка
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смерти11.05.1826 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаковка
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Каляганов Леонтий Антонович
Отец ребёнка: Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
08.08.1815 ст.
Сын: Максим Антонович
Отец ребёнка: Антон Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Фёдорович
Смерть
11.05.1826 ст.