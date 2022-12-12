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Матрона Никитична

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Место рождения

Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаковка

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

11.05.1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Самарская область, Тольятти и Ставропольский район, с.Кондаковка
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Каляганов Леонтий Антонович

Отец ребёнка: Антон Фёдорович

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1815 ст.

Сын: Максим Антонович

Отец ребёнка: Антон Фёдорович

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Фёдорович

Смерть
11.05.1826 ст.
Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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