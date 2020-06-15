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Жердев Сергей Петрович

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Место рождения

Константиновское, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

01.01.1960

Дата смерти

15.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиновское, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.12.1982

Сын: Жердев Руслан Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1985

Сын: Жердев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.11.1986

Дочь: Рыбина Яна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.12.1994

Дочь: Коцелайнен Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
15.06.2020
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
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