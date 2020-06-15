Жердев Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1960
Дата смерти15.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1982
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1985
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.11.1986
Дочь: Рыбина Яна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1994
Дочь: Коцелайнен Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.06.2020