Демидова (Чулкова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.11.1933
Дата смерти17.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1933
Отец: Чулков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
09.11.1952
Сын: Демидов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Демидов Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
24.10.1954
Сын: Демидов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Демидов Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Демидова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Демидов Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2022