Демидова (Чулкова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Чулкова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Степанкино, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

19.11.1933

Дата смерти

17.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1933

Отец: Чулков Иван Алексеевич

Мать: Чулкова Ксения Михайловна

Степанкино, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.11.1952

Сын: Демидов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Демидов Анатолий Федорович

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.10.1954

Сын: Демидов Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Демидов Анатолий Федорович

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Демидова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Демидов Анатолий Федорович

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Анатолий Федорович

Смерть
17.07.2022
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