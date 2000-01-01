Гошно Матрона Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Матрона Панкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1798

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Гошно Антон Мартинов

Рождение ребёнка
08.02.1800

Сын: Гошно Феодор Антонов

Отец ребёнка: Гошно Антон Мартинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Антон Мартинов

Смерть
Неизвестно
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