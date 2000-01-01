Гошно Матрона Панкратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1798
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Гошно Антон Мартинов
Рождение ребёнка
08.02.1800
Сын: Гошно Феодор Антонов
Отец ребёнка: Гошно Антон Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гошно Антон Мартинов
Смерть
Неизвестно