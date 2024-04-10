Смертина Дарья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Устюжанина (Смертина) Евдокия Василисковна
Отец ребёнка: Смертин Василиск Семенович
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Смертин Захарий Василискович
Отец ребёнка: Смертин Василиск Семенович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Смертина) Параскева Василисковна
Отец ребёнка: Смертин Василиск Семенович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Смертина) Наталия Василисковна
Отец ребёнка: Смертин Василиск Семенович
Смерть
После 1850