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Смертина Дарья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смертин Василиск Семенович

Место жительства
Неизвестно
Носковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Устюжанина (Смертина) Евдокия Василисковна

Отец ребёнка: Смертин Василиск Семенович

Носковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Смертин Захарий Василискович

Отец ребёнка: Смертин Василиск Семенович

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Смертина) Параскева Василисковна

Отец ребёнка: Смертин Василиск Семенович

Носковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Смертина) Наталия Василисковна

Отец ребёнка: Смертин Василиск Семенович

Носковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850

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