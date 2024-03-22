Бабаев Никита Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Никита Ефимович

Место рождения

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бабаев Ефим

Мать: Бабаева ?

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бадяжина Ольга Никитична

Мать ребёнка: Бабаева ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бабаев ? Никитович

Мать ребёнка: Бабаева ?

Рождение ребёнка
26.08.1920

Дочь: Синцева Ксения Никитична

Мать ребёнка: Бабаева ?

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева ?

Смерть
Неизвестно
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