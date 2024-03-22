Бабаев Никита Ефимович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бабаев Ефим
Мать: Бабаева ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бадяжина Ольга Никитична
Мать ребёнка: Бабаева ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бабаев ? Никитович
Мать ребёнка: Бабаева ?
Рождение ребёнка
26.08.1920
Дочь: Синцева Ксения Никитична
Мать ребёнка: Бабаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабаева ?
Смерть
Неизвестно