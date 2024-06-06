Лисов Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛисов Яков

Лисов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисова) Анисия

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисова) Раиса

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Яков

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Иван

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисова) Александра

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Мы используем куки для улучшения работы сайта.