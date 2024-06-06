Лисов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисова) Анисия
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисова) Раиса
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Яков
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Иван
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисова) Александра
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария