Галиев Закиржан
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Галиев Галиулла
д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1924
Сын: Галеев Салих
Мать ребёнка: Галиева Камилэ Шигабетдин Кызы
д. Мещеряки Буинского р-на
Смерть
Неизвестно
д. Мещеряки Буинского р-на