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Галиев Закиржан

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Галиев Галиулла

Мать: не указана

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1924

Сын: Галеев Салих

Мать ребёнка: Галиева Камилэ Шигабетдин Кызы

д. Мещеряки Буинского р-на
Смерть
Неизвестно
д. Мещеряки Буинского р-на
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